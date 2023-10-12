Нью-Дели, 12 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский испытал огромное унижение и с позором покинул Румынию, после того как ему не дали выступить перед парламентом страны. Об этом 12 октября заявили в индийском издании Hindustan Times.

Global Look Press/Ukraine Presidency/

«Огромное унижение для Зеленского в стране НАТО. Он ушёл покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны НАТО отменили», — говорится в видеосюжете.

Как отметило издание, позже Зеленский заявил, что и не планировал выступать перед румынским парламентом. При этом сенатор Диана Шошоакэ заявила, что Зеленскому нечего делать в Румынии.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Есть разные версии причин такого решения, одна из которых — соблюдение безопасности.

При этом Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии её территории. Когда глава киевского режима проходил мимо сенатора, она предложила ему обсудить проблемы румынского национального меньшинства на Украине и решить территориальный вопрос.

В конце сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Румыния в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе начала процесс укрепления приграничной зоны с Украиной, что включает в себя разворачивание дополнительных систем противовоздушной обороны.