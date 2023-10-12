Вашингтон, 12 октября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президенту Соединённых Штатов Джо Байдену нужно признать, что ему придётся иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на территории Украины. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

РИА Новости/Павел Бедняков Владимир Путин

«Нам повезло, что мы имеем дело с умным и сдержанным человеком», — отметил Макговерн, имея в виду президента России Владимира Путина.

Он отметил, что, когда придёт время, по крайней мере, в отношении Украины, придётся решать этот конфликт с ним.

«Это ключевой момент», — подчеркнул он, комментируя выступление президента России на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, российский лидер дал ясно понять, что Москва не будет подчиняться диктату Запада.

Макговерн обратил внимание на то, что сейчас, вопреки заявлениям политиков США, можно говорить о победе России в конфликте на Украине.

Он напомнил, что у западных союзников Киева уже не хватает танковых и артиллерийских снарядов для украинской армии. Макговерн назвал текущую политику США в отношении Украины «безумием».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает всех друзей и партнёров.

Российский лидер отметил, что главное — освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной политики и холодной войны. Эпоха эксплуатации ушла в прошлое, указал российский президент.

Президент России Владимир Путин в конце выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что укрепление многополярного мира неизбежно.

Глава государства подчеркнул, что построить будущее можно только своими руками, несмотря на то, что жизнь постоянно вносит свои коррективы. Путин также указал, что все должны получать равный доступ ко всем современным благам развития, а попытки ограничения этого должны восприниматься обществом как акты агрессии.

Российский лидер 4 октября заявил о постепенном избавлении мира от диктатуры некоторых стран, пытающихся навязывать свои условия другим. Президент отметил, что многополярный мир не только необходим, но и неизбежен, так как становиться экономической колонией неинтересно ни одному мировому государству.