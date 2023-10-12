Москва, 12 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Введение института домашнего стационара, который позволил бы погрузить амбулаторное лекарственное обеспечение в систему ОМС, помогло бы решить проблему с льготными лекарствами. Этот вопрос обсудили эксперты в ходе круглого стола, посвященного 30-летию системы ОМС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Дело в том, что число обращений пациентов по вопросам оказания онкологической помощи ежегодно растет. По данным общественной организации «Движение против рака», за девять месяцев этого года зарегистрировано 5,5 тыс. жалоб, что больше чем за весь 2022 год и выше количества обращений в предыдущие годы.

«Возрастающее количество жалоб вовсе не означает, что у нас стало хуже», — заявил председатель координационного совета межрегионального общественного движения «Движение против рака» Николай Дронов. «У нас просто пациенты стали активнее», — пояснил он и сообщил, что увеличилась доля обращений, касающихся недоступности лекарственного обеспечения для онкобольных. «Особенно ярко это выражено в амбулаторном сегменте, который, как мы с вами знаем, не покрывается системой ОМС», — отметил Дронов.

Сегодня система ОМС не рассчитана на то, чтобы выдавать препараты на дом в период лечения в дневном стационаре. При этом профессиональное сообщество, в том числе и страховые компании, давно выступает за введение амбулаторного тарифа ОМС.

«Выдача пациенту препаратов для приема в стационаре на дому, например, на неделю, до следующего визита к врачу, может быть клинически оправдана. Это избавит пациентов от необходимости ежедневных визитов в больницу тогда, когда это по показаниям не нужно», — заявил заместитель медицинского директора СК «АльфаСтрахование-ОМС», эксперт по методологии экспертизы качества медпомощи в системе ОМС Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

Новые терапевтические возможности лечения рака — это вопрос доступности новых технологий и инновационных лекарственных препаратов для пациента. Насколько научные исследования и технологии погружены в программу государственных гарантий и как быстро они доходят до больного, рассказал заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Тигран Геворкян. По его данным, в зависимости от обстоятельств на весь цикл лекарственного средства — от начала научных исследований до его внедрения в клиническую практику — может уйти от года до пяти лет.