Лондон, 12 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Контрнаступлению ВСУ может помешать позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь Украине. Об этом 12 октября пишет The Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Даже временная пауза в поддержке может оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свёртыванию контрнаступления», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, такая пробуксовка даст преимущество российской армии, которым она незамедлительно воспользуется.

Также отмечается, что обострившийся конфликт Израиля и Палестины играет не в пользу главы киевского режима Владимира Зеленского, так как Украина станет конкурентом Израиля в борьбе за американскую военную поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября президент США Джо Байден утвердил временный бюджет, чтобы избежать шатдауна — приостановки работы правительства. Выделение средств Украине в нём не предусмотрено. 8 октября он поручил выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой ХАМАС.

Зеленский заявил, что обеспокоен тем, что эскалация в Израиле отвлечет внимание от Украины. По его словам, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы. Он выразил надежду на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.