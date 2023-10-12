Кемерово, 12 октября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Тело четырёхмесячного мальчика обнаружено в одной из квартир в городе Новокузнецке Кемеровской области, сообщила 12 октября пресс-служба СУ СК по Кемеровской области на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточняется в пресс-релизе, тело ребёнка без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено 11 октября в одной из квартир Кузнецкого района города.

«В целях объективного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребёнка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в сообщении.

Для определения причин смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза.

Согласно данным источника «Известий», в день перед смертью мама ребёнка носила его в поликлинику, где ему поставили прививку от пневмококка, а также посетила с плановым осмотром офтальмолога в медицинском центре.

По словам матери, вечером ребёнок капризничал и вёл себя беспокойно. Утром она обнаружила его около себя уже мёртвым.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября стало известно, что двухлетняя девочка умерла после прививки для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) в детской поликлинике на улице Карпинского в Санкт-Петербурге. Ребёнок с 28 сентября с осложнениями после вакцинации АКДС-вакциной находился на лечении в больнице, однако 6 октября мать девочки забрала её из медучреждения под расписку, решив, что лечение дочери лучше продолжить дома. Через несколько дней девочке стало хуже, её на скорой увезли в поликлинику, где она скончалась, несмотря на помощь врачей.