Улан-Удэ, 12 октября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Воспитанника детского сада в Улан-Уде отвели без верхней одежды к мусорным бакам, потому что он не хотел спать в детском саду. Об этом сообщает 12 октября Telegram-канал «Весь Улан-Уде».

По словам автора видео, опубликованного каналом, ребёнок отказывался засыпать, тогда некая женщина вывела его на улицу. При этом она была в куртке, а мальчик нет. Ребёнок сильно плакал.

Авторы канала предположили, что с мальчиком была сотрудница детского сада, но позднее сообщили, что женщина оказалась его «законным представителем».

Комитет по образованию сообщил о произошедшем в уполномоченные органы.

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