Штат Калифорния, США, 12 октября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Житель американского штата Калифорния выиграл в лотерею Powerball $1,76 млрд (около 169 млрд рублей), это второй по величине выигрыш в истории США, сообщила 12 октября газета The New York Times.

Дарья Антонова ИА Регнум

По правилам лотереи, победитель может либо получить всю сумму, но частями в течение 29 лет или сразу получить $774 млн. Он должен будет заплатить налог в размере от 24 до 37% (в зависимости от варианта получения приза, который он выберет).

Рекордный в истории США приз в лотереях был выплачен в 2022 году. Житель Лос-Анджелеса выиграл в ту же лотерею Powerball $2,04 млрд. Ему также был предложен выбор между единовременной выплатой части приза и полной суммой, выплачиваемой по частям.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года житель Волгоградской области выиграл в лотерею «Мечталлион» более 113 млн рублей. Количество участников игр от бренда «Национальная Лотерея», которые стали миллионерами, превысило 500 человек, сообщали в пресс-службе лотереи в марте 2023 года.

В ноябре 2022 года сообщалось, что один из жителей Австралии выиграл в лотерею $50 млн, но не обратился за получением приза, и тот остался невостребованным. Победитель получил джек-пот, но не отвечал на звонки представителя лотереи по тому номеру телефона, который оставил.