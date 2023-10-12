Париж, 12 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой ММА-проекта французского «Пари Сен-Жермен». Об этом 12 октября сообщает Le Parisien.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Хабиб Нурмагомедов

По информации издания, клуб, имеющий команды в футболе, гандболе и дзюдо, хочет расширить спортивную деятельность и создать ММА-проект.

Отмечается, что в пользу возможного привлечения Нурмагомедова к этому проекту говорит тот факт, что он напрямую общается с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он провёл 29 боёв в ММА, в каждом из которых одержал победу. Последний его поединок состоялся осенью 2020 года, когда он победил американца Джастина Гэтжи.

Как сообщало ИА Регнум, лига Eagle FC, владельцем которой является Нурмагомедов, взяла перерыв в проведении и организации турниров. По словам президента лиги Шамиля Завурова, Хабиб решил отдохнуть от этого, а без него сложно что-то проводить и делать.