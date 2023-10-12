Во Франции сообщили, что Хабиб может возглавить ММА-проект «ПСЖ»
Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект «Пари Сен-Жермен»
Париж, 12 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой ММА-проекта французского «Пари Сен-Жермен». Об этом 12 октября сообщает Le Parisien.
По информации издания, клуб, имеющий команды в футболе, гандболе и дзюдо, хочет расширить спортивную деятельность и создать ММА-проект.
Отмечается, что в пользу возможного привлечения Нурмагомедова к этому проекту говорит тот факт, что он напрямую общается с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он провёл 29 боёв в ММА, в каждом из которых одержал победу. Последний его поединок состоялся осенью 2020 года, когда он победил американца Джастина Гэтжи.
Как сообщало ИА Регнум, лига Eagle FC, владельцем которой является Нурмагомедов, взяла перерыв в проведении и организации турниров. По словам президента лиги Шамиля Завурова, Хабиб решил отдохнуть от этого, а без него сложно что-то проводить и делать.