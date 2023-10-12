Москва, 12 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил 329,5 млрд долларов, снизившись с начала года на 54,1 млрд долларов, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2023 года составил 329,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 54,1 миллиарда долларов США, или на 14,1%», — сообщается на сайте регулятора.

Как сообщало ИА Регнум, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает увеличения ВВП России в 2023 году на 2,2%.

Прогноз роста ВВП России на 2024 год снижен на 0,2 пункта — с 1,3% до 1,1%. В минувшем году, по оценке МВФ, российский ВВП показал падение на 2,1%.

В августе Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП по итогам второго квартала — на 4,9% в годовом выражении. Более высокий прирост показателя был в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.