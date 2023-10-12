Москва, 12 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина по уголовной статье.

МВД России Эдуард Шифрин

«Шифрин Эдуард Владимирович разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой именно статье разыскивается Шифрин, не уточняется.

Согласно данным из открытых источников, Шифрин — уроженец Днепропетровска, кандидат технических наук, бывший совладелец украинских металлургических заводов. В октябре 2016 года был принят в гражданство РФ указом президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

11 сентября МВД объявило в розыск мэра Днепропетровска Бориса Филатова по делу о подстрекательстве к геноциду. Басманный суд заочно арестовал чиновника.