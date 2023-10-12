Москва, 12 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Онлайн-ретейлер Wildberries представит Генпрокуратуре свою позицию по вопросу оплаты покупок картами Visa и Mastercard, сообщили 12 октября ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию», — сказали, в частности, в компании.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Wildberries сообщили, что с держателей платёжных карт Visa и Mastercard будет удерживаться комиссия в размере 3% от стоимости покупки. Отмечается, что договор о взимании комиссии вступил в силу 9 октября. Покупателей предупреждают о размере комиссии в момент оформления заказа.

В компании также заявили, что изменения затронули российских владельцев карт Visa и Mastercard и что покупатели могут оплатить товары без комиссии с помощью карты «Мир», Системы быстрых платежей и SberPay.

Генпрокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, поручил проверить законность комиссий маркетплейса. Отмечается, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Центрального банка РФ. В Генпрокуратуре подчеркнули, что особое внимание уделят обоснованности действий торговой площадки, соблюдению прав потребителей, а также недопущению применения незаконных схем с целью извлечения излишних доходов.