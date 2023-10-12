Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль о том, что готово открыть второй фронт в случае, если армия обороны этой страны начнёт наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на арабских чиновников.

Marwan Naamani/dpa/globallookpress Ливанское движение «Хезболла»

«Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что оно готово открыть второй фронт, если израильские силы начнут наземное наступление в Газе», — сообщает издание, добавляя, что остаётся неясным, осуществит ли движение свою угрозу.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Израиля Йоав Галлант 10 октября заявил, что армия страны переходит к полноценному наступлению на сектор Газа. Министр обороны Израиля также заявил, что ХАМАС пожалеет о нападении на Израиль, а ситуация в секторе Газа больше никогда не будет такой, как до этого нападения.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.

Член политбюро ХАМАС Махмуд Мердави заявил, что атака ХАМАС стала ответом на готовящуюся операцию Израиля, который готовил ликвидацию лидеров движения. Он добавил, что операции ХАМАС будут продолжаться, пока Израиль игнорирует народ Палестины.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля. Также глава государства назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию. Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими, добавил он.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия надеется, что после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке все отнесутся серьёзно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по объектам израильской армии после гибели трёх своих бойцов. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что на эти удары ведётся ответный артиллерийский огонь.