Госдума одобрила отказ от информирования Совета Европы о военном положении
Госдума приняла поправки об отказе от уведомления генсека СЕ о военном положении
Москва, 12 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Госдума приняла закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений. Соответствующий законопроект принят 12 октября сразу во втором и третьем чтениях.
Изменения вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».
Согласно действовавшим нормам в случае введения военного и чрезвычайного положений Россия должна была уведомить об этом генсека ООН и генсека Совета Европы. Теперь слова о Совете Европы из закона исключаются.
Как отмечается в пояснительных материалах, внесение данных изменений необходимо в связи с тем, что с 16 марта 2022 года в отношении России прекратили действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в августе 2023 года внёс на рассмотрение в Госдуму проекты поправок к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». В них он предложил исключить пункты про информирование Совета Европы, оставив при этом положения об информировании генсека ООН. В сентября Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении.