Москва, 12 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Госдума приняла закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений. Соответствующий законопроект принят 12 октября сразу во втором и третьем чтениях.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Изменения вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».

Согласно действовавшим нормам в случае введения военного и чрезвычайного положений Россия должна была уведомить об этом генсека ООН и генсека Совета Европы. Теперь слова о Совете Европы из закона исключаются.

Как отмечается в пояснительных материалах, внесение данных изменений необходимо в связи с тем, что с 16 марта 2022 года в отношении России прекратили действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в августе 2023 года внёс на рассмотрение в Госдуму проекты поправок к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». В них он предложил исключить пункты про информирование Совета Европы, оставив при этом положения об информировании генсека ООН. В сентября Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении.