Стокгольм, 12 октября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карла-Эрика Нильссона могут отстранить от должности, так как он голосовал за возвращение российских юношеских сборных к международным турнирам. Об этом сообщает 12 октября шведская газета Expressen.

ТАСС/Michael Erichsen/Bildbyran via ZUMA Press Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон

Потребовать отстранения Нильссона может Шведская футбольная ассоциация. У организации нет к нему доверия, так как он первым поднял вопрос о частичном восстановлении прав Российского футбольного союза, отмечает издание.

По словам журналиста The Times Мартина Циглера, Нильссон был «предельно откровенен в своей поддержке», но его коллеги отмечают, что вице-президент поддержал решение главы УЕФА Александера Чеферина.

За возвращение к турнирам российских сборных среди игроков до 17 лет Нильссон голосовал 26 сентября. За это его раскритиковали в Швеции, после чего он покинул пост председателя Шведского союза спортивных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября исполком УЕФА разрешил юношеским сборным России участвовать в международных турнирах без флага, гимна, национальной символики на форме и за пределами РФ, но 10 октября объявил об отмене этого решения. В организации пояснили, что «не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть». Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА в связи с ситуацией на Украине.