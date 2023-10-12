Москва, 12 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Реализация мечтаний Запада о расчленении России привела бы к погружению Евразии в «чудовищный этноконфессиональный конфликт», и это понимают «мастера геополитики» в Лондоне и Вашингтоне, это ещё раз доказывает, насколько они одержимы идеей «поджечь» Евразийский континент. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ.

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Нарышкин

Он обратил внимание на то, что Соединённые Штаты и другие члены «семёрки», Европейский союз активно работают против России. Финансируются окопавшиеся на Западе этносепаратистские террористические структуры, которые открыто призывают к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности.

Эти объединения, прикрываясь лозунгами так называемой деколонизации, требуют расчленить Россию на несколько десятков квазигосударственных образований, причём это делается даже с трибуны Европарламента под аплодисменты евроатлантического дипломатического и научного сообщества, уточнил директор Службы внешней разведки РФ.

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что реализация подобных химерических устремлений привела бы к погружению Евразии в чудовищный этноконфессиональный конфликт. Конечно же, это понимают и мастера геополитики в Вашингтоне и Лондоне, что лишний раз доказывает, насколько они одержимы идеей «поджечь» Евразийский континент», — приводит пресс-бюро Службы внешней разведки слова Нарышкина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что Соединённые Штаты со своими союзниками ввязались в украинский конфликт, используя нереалистичные прогнозы о якобы возможности краха российской экономики за несколько месяцев из-за санкций. Однако западные государства неверно оценили потенциал России, в результате чего просчитались в намерении победить её на поле боя.

Глава СВР отметил, что в начале 2022 года он ознакомился с «совершенно фантастическими» западными прогнозами, в которых в том числе предсказывался крах экономики России из-за усиливающихся санкций за считаные месяцы. Нарышкин подчеркнул, что США с союзниками принимали решение о вмешательстве на Украине на таком шатком основании.

Глава СВР напомнил западным политиком про заветы их же стратегов и полководцев отказаться от попыток добиться военной победы над Россией.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, повторяя путь Гитлера.

Патрушев отмечал, что страны НАТО превратили Украину в большой военный лагерь, чтобы нанести России военное поражение, а потом расчленить. Он отметил, что страны Североатлантического альянса участвуют в украинском конфликте. Они сделали из Украины один большой военный лагерь, снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами, обеспечивают разведданными. Инструкторы и советники из стран НАТО обучают украинских военных, а наёмники участвуют в боях.