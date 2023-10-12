Баку, 12 октября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Сегодня в мире сложилась классическая революционная ситуация из-за того, что Запад во главе с США в глобальных масштабах уже не может обеспечить собственное доминирование, а поднимающиеся центры силы в свою очередь не хотят больше терпеть агрессивный западный диктат. Об этом 12 октября заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Известия/Александр Казаков Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

«Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует об усилении борьбы за будущее мирового порядка. Можно сказать, что на международной арене мы имеем дело с классической революционной ситуацией», — сказал он, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Нарышкин уточнил, что Запад во главе с Соединённым Штатами уже не может обеспечить собственное доминирование в глобальных масштабах. В свою очередь поднимающиеся центры силы не хотят больше терпеть агрессивный западный диктат.

Директор СВР добавил, что от Африки до Латинской Америки наблюдается значительное повышение геополитической активности, растет запрос на проведение самостоятельной политики и укрепление региональной и континентальной интеграции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что мечтам стран НАТО о стратегическом поражении России не суждено сбыться, хотя они и повышают разными способами, в том числе поставками вооружения, ставки в украинском конфликте. Также он отметил в недавнем интервью, что США и их союзники ввязались в конфликт на Украине с нереалистичными прогнозами об эффективности санкций. Якобы всего за несколько месяцев российская экономика должна была потерпеть крах.