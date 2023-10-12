Прага, 12 октября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Посольство РФ в Чехии решительно отвергло необоснованные обвинения в адрес России в связи с событиями в украинском селе Гроза. Об этом 12 октября говорится в комментарии российского дипломатического представительства.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Отмечается, что посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД страны для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом.

В дипведомстве проинформировали, что чешская сторона выдвинула известный набор претензий и требований Запада к Москве, подчеркнув свою полную поддержку киевского режима.

«Разумеется, решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и её Вооружённых сил», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что диалога не получилось, поскольку чешские партнёры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать аргументы и вести дискуссию.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона заявила, что по селу Гроза в Харьковской области под Купянском 5 октября нанесли ракетный удар. МВД утверждает, что в результате погибли десятки человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооружённые силы РФ не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, ударам подвергаются исключительно военные объекты и места скопления военных ВСУ и руководства украинской армии. Об этом неоднократно говорили и в Минобороны.

Киев не первый раз возлагает вину на Москву в якобы совершении преступлений против гражданского населения. В числе таких событий ― удар по вокзалу Краматорска устаревшей советской ракетой «Точка-У», которая состоит только на вооружении ВСУ, в апреле текущего года, а также удар по центральному рынку в Константиновке в сентябре, в результате которого погибли 15 человек.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации отметил, что ракету, которой нанесли удар по рынку в Константиновке запустили с подконтрольной Украине территории.