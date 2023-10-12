Москва, 12 октября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. С обострением конфликта на Ближнем Востоке мир сделал новый шаг к большой мировой войне, и вина за это лежит на США, власти которых вместо усилий по предотвращению конфликтов назначают «хороших парней» и начинают им помогать в собственных интересах, отметил 12 октября в своей колонке для «Вестей» глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик согласился с выводами президента России Владимира Путина, который ранее отмечал, что США пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, но даже не искали компромисс.

«Именно поиск компромиссов стал отсутствовать во внешней политике США в принципе. При возникновении конфликта Вашингтон назначает «правильную» сторону и начинает ей помогать. В такой ситуации причины конфликта не то что не устраняются, они даже не исследуются и не оглашаются. А раз с причинами никто не работает, конфликт будет только разгораться, угрожая эскалацией остальному миру», — отметил Медведчук.

На «своих» и «чужих» в Вашингтоне стали делить участников всех конфликтов — в Сирии, Израиле, на Украине, напомнил политик. В итоге «свои» тоже отказываются от поисков разумных компромиссов и начинают рассчитывать только на военную помощь США, указал он.

«Тут показателен пример (главы киевского режима Владимира — Прим. ред.) Зеленского, который глубоко гражданский человек, не служивший в армии, не державший в руках оружия и начинавший, как политик мира и примирения. Под крылом США он вырядился в военного стратега, непримиримого «ястреба» войны и вершителя судеб стран и народов», — отметил Медведчук.

США пытаются не урегулировать конфликты, а зарабатывать на них, и их действия вызывают противодействие, подчеркнул политик. Можно лишь повторить слова президента России о том, что Западу пора избавляться от мышления колониальной эпохи, отметил он. Всё больше стран мира видят жадность и лживость Вашингтона, а ставка США на военную силу не может сработать, потому что этой силе оказывают сопротивление, добавил Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября из сектора Газа нанёс ракетный удар по территории Израиля. Члены движения при этом проникли в приграничные районы и захватили несколько населённых пунктов. Израиль нанёс в ответ массированные удары по сектору Газа, в том числе по жилым кварталам, вернул контроль над населёнными пунктами, а также объявил о полной блокаде сектора Газа, оставив анклав без воды и электричества. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1350 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданностью и катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.