Бишкек, 12 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии. Об этом сообщила 12 октября его пресс-служба.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент Киргизии Садыр Жапаров

Для создания совместной системы ПВО Киргизия предоставит земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте на период действия договора. Региональная система войдёт в систему противовоздушной обороны государств — участников СНГ.

Стороны заключили соглашение 16 августа 2022 года в Москве. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор 29 мая 2023 года. Киргизский парламент одобрил соглашение 11 октября.

Как сообщало ИА Регнум, на церемонии празднования 20-летия открытия базы Кант в Киргизии Жапаров выразил уверенность, что объединённая система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере. Авиабазу в Канте он назвал надёжным гарантом обеспечения безопасности в Центральной Азии и фактором, сдерживающим распространение террористической угрозы.

Президент России Путин добавил, что военный форпост в Канте вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью. Он заявил, что рассчитывает на расширение военного и военно-технического сотрудничества с Киргизией.