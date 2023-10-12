Москва, 12 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Только 26% новостроек бизнес− и комфорт-класса в столице возводятся в непосредственной близости от крупных парковых зон. К таким выводам пришли специалисты группы «Аквилон».

Новостройки

Согласно результатам исследования аналитического отдела компании, с января по октябрь 2023 года в открытую продажу в границах старой Москвы вышло 30 таких объектов — всего в них предлагается более 4 тысяч лотов площадью свыше 205 тысяч кв. м. При этом только восемь проектов находятся в пешей доступности от крупных парков — на расстоянии не более 100 метров.

«Обилие зелени не только внутри проекта, но и за его «порогом» — сегодня один из главных запросов клиентов в Москве. Люди устали от стекла и бетона и нуждаются в возможности единения с природой в пределах своего дома и в городе в целом», — отметил руководитель направления развития продаж московского подразделения группы «Аквилон» Михаил Рогатых.

Первый московский проект бизнес-класса в портфеле федерального девелопера также вошёл в число лидеров по «зеленому» окружению. Жилой комплекс INDY Towers расположится в престижном Хорошевском районе столицы, менее чем в 50 м от «Березовой рощи», масштабного благоустроенного парка с развлечениями площадью 42 га. Природные формы в архитектуре INDY Towers органично впишутся в локацию улицы Куусинена. Благоустройство в проекте займет 1,66 га — 74% от общей площади застройки в 2,25 га. Озеленение составит 0,58 га.

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