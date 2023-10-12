Москва, 12 октября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по Белгородской области тяжёлые ранения получили журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, их четырёхлетняя дочь погибла, сообщил 12 октября генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Павел Колядин/ТАСС

Он уточнил, что Акифи вместе с супругой в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, родители женщины погибли. Гендиректор медиагруппы назвал произошедшее трагедией. Киселёв подчеркнул, что эта террористическая атака предпринята Киевом от отчаяния — в ответ на то, что происходит на фронтах. Он заверил, что сейчас делается всё, чтобы помочь семье, поддержать её, вылечить и обозначить будущее. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву, передаёт «РИА Новости».

По данным агентства, супруги приехали навестить пожилых родственников.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области погибли три человека, ещё двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.