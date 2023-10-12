Москва, 12 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты передают джихадистам информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств — участников СНГ.

Дмитрий Виноградов/РИА Новости

«Ведётся работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Джихадистам передаётся информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных», — приводит пресс-бюро Службы внешней разведки слова Нарышкина.

Директора СВР обратил внимание на то, что расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака американская военная база «Эт-Танф» «превратилась в настоящее «бандитское гнездо».

«Недавно там был создан американо-британский «совместный разведывательный комитет», а в действительности — штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска», — добавил Нарышкин.

Как передавало ИА Регнум, по словам Нарышкина, Россия располагает данными, что спецслужбы Запада ведут работу с террористическими группами в Африке, нацеливая их на совершение терактов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали.

Ранее Нарышкин заявил, что западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России. Директор Службы внешней разведки России отметил, что такие акты были предотвращены российскими спецслужбами ФСБ, были попытки нанести ущерб Курской, Запорожской, Смоленской атомной электростанциям, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в результате целенаправленных действий Запада Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наёмников, обучения их методам ведения современной войны и применения этого опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира. Глава ФСБ отметил, что западные неправительственные организации и разведсообщество в интересах украинских вооруженных формирований вербуют участников международных террористических организаций, наёмников и нацистов, подготовленных на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Европе и за океаном.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО активно толкает Россию к третьей мировой войне. Он отметил, что министр обороны Британии Грант Шэппс решил перенести программу подготовки бойцов ВСУ под руководством Великобритании на Украину. Медведев пояснил, что фактически было предложено превратить британских инструкторов в легальную цель для Вооружённых сил России, при этом прекрасно понимается, что они будут безжалостно ликвидироваться, причём не как наёмники, а как британские натовские специалисты.