Москва, 12 октября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность комиссий, введённых компанией Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard и за возврат товаров. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По поручению Игоря Краснова осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Центрального банка РФ.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что особое внимание уделят обоснованности действий торговой площадки, соблюдению прав потребителей, а также недопущению применения незаконных схем с целью извлечения излишних доходов.

Ведомство добавило, что будут приняты исчерпывающие меры реагирования в случае выявления фактов ущемления прав граждан и нарушения законов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Wildberries сообщили, что с держателей платёжных карт Visa и Mastercard будет удерживаться комиссия в размере 3% от стоимости покупки. Отмечается, что договор о взимании комиссии вступил в силу 9 октября. Покупателей предупреждают о размере комиссии в момент оформления заказа.

В компании также заявили, что изменения затронули российских владельцев карт Visa и Mastercard и что покупатели могут оплатить товары без комиссии с помощью карты «Мир», Системы быстрых платежей и SberPay.