Омск, 12 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. До конца регистрации в кадровом проекте «Омская область: ПРОдвижение» осталась еще одна неделя. Количество зарегистрированных участников уже превысило 5500 человек. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области Регистрация в проекте «Омская область: ПРОдвижение» продлится ещё семь дней

Проект проводится в регионе впервые. Его цель — выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области.

Виталий Хоценко считает, что активное участие жителей области в проекте станет залогом преодоления кадрового голода в регионе. Он поблагодарил жителей Омской области за поддержку и доверие, которые получил кадровый проект. «Усиление управленческой команды региона — первостепенная задача. Тот факт, что уже более пяти с половиной тысяч человек откликнулись на наш призыв, позволяет с оптимизмом ждать результатов отбора», — заявил губернатор.

Хоценко выразил убеждённость, что число участников значительно вырастет. «Нет никаких сомнений, что в каждом муниципальном районе и в каждом административном округе у нас есть сильные специалисты, неравнодушные к судьбе родного края», — отметил губернатор.

«Не менее отрадно, что нам удалось запустить процесс возвращения в регион управленцев, ранее его покинувших в поисках реализации своих талантов», — заявил он.

Губернатор добавил, что этот проект станет площадкой для укрепления диалога между властью и обществом.

«Нам важно мнение каждого, важна обратная связь. Поэтому эссе по проблемам области и их решениям стало первым заданием для каждого из участников проекта», — пояснил Хоценко. «Чем актуальнее и конкретнее будет затронутая проблематика, чем детальнее будут прописаны шаги по решению той или иной ситуации, тем эффективнее будет наша общая работа. Призываю всех граждан, соответствующих заданным критериям, регистрироваться на проект и активно в нем участвовать», — подчеркнул губернатор.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя. Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.