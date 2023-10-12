Анкара, 12 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Бойцы ХАМАС воюют американским оружием, которое предназначалось для Украины, пишет обозреватель Ахмед Джохан в материале для турецкого издания dikGAZETE.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Оружие, которое пришло на Украину из-за границы и должно было использоваться на ее территории, оказалось в Палестине. Теперь его применяют против Израиля», — отметил Джохан.

По его словам, это подтверждают и в самом движении ХАМАС, и американские конгрессмены.

В России уже давно говорили о том, что оружие, которое передают Киеву западные союзники, оказывается на чёрном рынке, напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле.

По его словам, коррумпированные украинские власти и раньше торговали всем, что получали: воровали газ и нефть, продукты, материалы. Зампред Совбеза предупредил, что дальше будет только хуже и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.

Утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля отметили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».