Москва, 12 октября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине нанесли противнику поражение в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщили в Министерстве обороны РФ 12 октября.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили за сутки до 165 военнослужащих, отметили в ведомстве. Также было уничтожено пять единиц техники противника, в том числе боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Также 12 октября в ведомстве сообщили об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении и трёх — на донецком направлении. Штурмовая авиация ВС РФ нанесла удары по позициям противника в районе Авдеевки и других населённых пунктов на донецком направлении. На двух аэродромах ВСУ в Полтавской и Днепропетровской областях были уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

Кроме того, ВС РФ в минувшие сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом части территории Херсонской области, поразили склад военной техники в районе Измаила (Одесская область) и ангар с десантными катерами ВСУ в Николаевской области.

Днём ранее, 11 октября, в Минобороны сообщали, что потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 155 человек. Было нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара и Водяного в ДНР. Также ударами армии России были поражены 10 единиц техники противника, в том числе артиллерийская система М777, гаубицы М109 и FH70 и три самоходные артиллерийские установки.