Москва, 12 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе Купянска и Берестового. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 октября на брифинге.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Берестового. Артиллеристы 88-й бригады Южной группировки войск поразили живую силу и вооружение противника, огонь корректировали операторы БПЛА.

По информации военного эксперта Андрея Марочко, на купянском направлении подразделения ВСУ покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны на участке Синьковка — Петропавловка.