Москва, 12 октября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на запорожском направлении отразили две атаки штурмовиков ВСУ в районе Работино. Об этом 12 октября проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он отметил, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ около населённого пункта Работино Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны добавил, что потери противника составили до 30 военнослужащих. Кроме этого, российские военнослужащие ликвидировали танк, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие Д-20, гаубицу М119 производства США.

Как передавало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 10 октября сообщил, что российские военные продвинулись вперёд на васильевском направлении в Запорожской области. Он отметил, что в результате контратакующих действий российские войска продвинулись на несколько сотен метров, идут боевые действия высокой интенсивности.

Российские войска прорвали оборону ВСУ на северном фланге авдеевского направления в районе посёлка Бердичи в ДНР. Кроме того, ВС РФ также нанесли встречный удар с южного фланга авдеевского направления. По информации источника, ситуация идёт к созданию авдеевского котла.