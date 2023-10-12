Москва, 12 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Росавиация опровергла информацию о срабатывании бортовых ответчиков и полётах самолётов в нештатном режиме. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба агентства в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

«Росавиация опровергает данные в СМИ о срабатывании бортовых ответчиков и полётах самолётов в нештатном режиме. Подчёркиваем: все полёты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что СМИ получили сведения о срабатывании ответчиков в аварийном режиме из иностранного сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, в котором, скорее всего, и произошёл системный сбой.

«Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемых указанным сервисом», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что пять пассажирских самолётов подали сигналы тревоги во время полёта над территорией России. Информация официально не подтверждалась.

Ранее Росавиация объявила о вводе ограничений на ночные рейсы из России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в израильском государстве. Авиакомпании получили указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных или отменённых рейсов необходимых услуг, в том числе возможности по возврату и обмену билетов.

В августе 2023 года самолёт, следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги. Лайнер успешно приземлился в Минеральных Водах. Сигнал тревоги экипаж воздушного судна подал из-за задымления, которое началось в багажном отсеке спустя час после вылета.