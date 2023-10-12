Бишкек, 12 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Российские военные работают профессионально, с полной отдачей, проявляя героизм, заявил 12 октября президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант в Киргизии.

РИА Новости/ Виталий Аньков

«Российские военнослужащие, размещённые в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью», — сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил Бишкек за доброе отношение к военнослужащим и пообещал продолжить обеспечивать российскую военную базу современным оружием. Он обратил внимание на то, что авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центральноазиатском регионе и борется с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа.

12 октября состоятся переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов. Отдельный пункт в рабочей программе президента России на 12 октября — переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.