Возмущённому Боррелю напомнили, как его жёстко осадили в Китае
Политолог Светов: для Китая не имеет значения, что о нём думает Боррель
Москва, 12 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Даже если у Евросоюза есть планы на получение поддержки Китая и на смену его позиции по украинскому конфликту, то для Пекина мнение главы евродипломатии Жозепа Борреля ничего не значит. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов. Он напомнил, как Китай жёстко отвечал на европейскую критику.
Ранее глава дипломатии Евросоюза во время интервью высказал неудовольствие позицией Китая по украинскому конфликту. По его словам, быть нейтральным в такой ситуации то же, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий. Боррель выразил мнение, что Пекин может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине, и отметил, что ЕС предстоит много работы, чтобы убедить Украину в отсутствии со стороны КНР поддержки России.
«Китай не очень интересуется мнением Борреля по этим вопросам. К тому же глава евродипломатии — мастер неудачных сравнений, как до этого было про джунгли. Но с другой стороны — если лиса входит в место твоего врага, то почему бы не порадоваться этому обстоятельству Китаю. И если Украина — ярый сторонник США, объявивших Китай своим стратегическим противником, то почему Пекин должен переживать по этому поводу, что там происходит с этим курятником украинским?!» — отметил Светов.
По мнению политолога, у Евросоюза могут быть свои планы относительно сотрудничества с Китаем, которые также подразумевает Боррель в своём заявлении. Он напомнил, что в ЕС с удовольствием подчёркивают, как они смогли снизить свою зависимость от России, и в недавнем прошлом подобный план был и по экспортно-импортным отношениям с Китаем. Однако, когда Пекин запретил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для современной электронной промышленности, Европа возмутилась и, как отметил Светов, задумалась о новом этапе сотрудничества с Китаем.
«Евросоюз может попытаться снова установить связь с Китаем, но их доводы малоубедительны для Пекина. Сейчас решения в мире зависят не от Евросоюза, влияние которого падает. А ЕС сейчас надо заниматься собственной экономикой, которая серьёзно пострадала от поддержки Украины», — обратил внимание политолог.
Он привёл в пример ситуацию в Германии, где продолжается активная агитация за поддержку Украины, но при этом страна терпит серьёзные экономические внутренние потрясения. И, как отметил политолог, немецкие граждане перестают поддерживать руководство, заинтересованное в помощи украинцам больше, чем в поддержке своего населения, что показали результаты последних региональных выборов, на которых партия канцлера Олафа Шольца потерпела сокрушительное поражение в Баварии — ключевой земле Германии — и в Гессене.
«Вот о таких проблемах должен думать Евросоюз, а не о позиции Китая. И в 2024 году будет смена руководства в ЕС. Я думаю, что ни Борреля, ни подобных ему там у власти не останется», — поделился Светов.
Он также заметил, что заявление Борреля сделано в преддверии очередной встречи лидеров России и КНР — Владимира Путина и Си Цзиньпина — в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17–18 октября в Китае.
«И в Европе этой встречи боятся. Поэтому начинаются попытки запугать Китай, как-то на него повлиять. Но Китай ещё в прошлом году сказал: «Кто вы такие, чтобы нас учить?» Это его позиция, которая близка и России», — заключил Светов.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европа — это сад, а большая часть остального мира — джунгли. Он также высказал опасение, что «джунгли могут вторгнуться в сад», и поскольку, по его мнению, сад не спрятать за высокими стенами, его нужно выводить в джунгли. Так что европейцам нужно сильнее погружаться в темы, волнующие остальной мир, заключил глава евродипломатии.
Позже, после визита на Генассамблею ООН, Боррель выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он посетовал, что мир становится всё более и более многополярным. Глава дипломатии ЕС добавил, что в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность.
Как отметил в беседе с ИА Регнум кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, авторитет Евросоюза как международного посредника и центра силы упал, и Европа вновь подтвердила, что уже не является площадкой, на которой участники международных конфликтов готовы достигать соглашений о мирном урегулировании.