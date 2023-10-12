Москва, 12 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Даже если у Евросоюза есть планы на получение поддержки Китая и на смену его позиции по украинскому конфликту, то для Пекина мнение главы евродипломатии Жозепа Борреля ничего не значит. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов. Он напомнил, как Китай жёстко отвечал на европейскую критику.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Жозеп Боррель

Ранее глава дипломатии Евросоюза во время интервью высказал неудовольствие позицией Китая по украинскому конфликту. По его словам, быть нейтральным в такой ситуации то же, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий. Боррель выразил мнение, что Пекин может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине, и отметил, что ЕС предстоит много работы, чтобы убедить Украину в отсутствии со стороны КНР поддержки России.

«Китай не очень интересуется мнением Борреля по этим вопросам. К тому же глава евродипломатии — мастер неудачных сравнений, как до этого было про джунгли. Но с другой стороны — если лиса входит в место твоего врага, то почему бы не порадоваться этому обстоятельству Китаю. И если Украина — ярый сторонник США, объявивших Китай своим стратегическим противником, то почему Пекин должен переживать по этому поводу, что там происходит с этим курятником украинским?!» — отметил Светов.

По мнению политолога, у Евросоюза могут быть свои планы относительно сотрудничества с Китаем, которые также подразумевает Боррель в своём заявлении. Он напомнил, что в ЕС с удовольствием подчёркивают, как они смогли снизить свою зависимость от России, и в недавнем прошлом подобный план был и по экспортно-импортным отношениям с Китаем. Однако, когда Пекин запретил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для современной электронной промышленности, Европа возмутилась и, как отметил Светов, задумалась о новом этапе сотрудничества с Китаем.

«Евросоюз может попытаться снова установить связь с Китаем, но их доводы малоубедительны для Пекина. Сейчас решения в мире зависят не от Евросоюза, влияние которого падает. А ЕС сейчас надо заниматься собственной экономикой, которая серьёзно пострадала от поддержки Украины», — обратил внимание политолог.

Он привёл в пример ситуацию в Германии, где продолжается активная агитация за поддержку Украины, но при этом страна терпит серьёзные экономические внутренние потрясения. И, как отметил политолог, немецкие граждане перестают поддерживать руководство, заинтересованное в помощи украинцам больше, чем в поддержке своего населения, что показали результаты последних региональных выборов, на которых партия канцлера Олафа Шольца потерпела сокрушительное поражение в Баварии — ключевой земле Германии — и в Гессене.

«Вот о таких проблемах должен думать Евросоюз, а не о позиции Китая. И в 2024 году будет смена руководства в ЕС. Я думаю, что ни Борреля, ни подобных ему там у власти не останется», — поделился Светов.

Он также заметил, что заявление Борреля сделано в преддверии очередной встречи лидеров России и КНР — Владимира Путина и Си Цзиньпина — в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17–18 октября в Китае.

«И в Европе этой встречи боятся. Поэтому начинаются попытки запугать Китай, как-то на него повлиять. Но Китай ещё в прошлом году сказал: «Кто вы такие, чтобы нас учить?» Это его позиция, которая близка и России», — заключил Светов.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европа — это сад, а большая часть остального мира — джунгли. Он также высказал опасение, что «джунгли могут вторгнуться в сад», и поскольку, по его мнению, сад не спрятать за высокими стенами, его нужно выводить в джунгли. Так что европейцам нужно сильнее погружаться в темы, волнующие остальной мир, заключил глава евродипломатии.

Позже, после визита на Генассамблею ООН, Боррель выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он посетовал, что мир становится всё более и более многополярным. Глава дипломатии ЕС добавил, что в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность.

Как отметил в беседе с ИА Регнум кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, авторитет Евросоюза как международного посредника и центра силы упал, и Европа вновь подтвердила, что уже не является площадкой, на которой участники международных конфликтов готовы достигать соглашений о мирном урегулировании.