Вашингтон, 12 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о палестино-израильском конфликте стало унижением для главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, заявил 12 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

Yuri Gripas/ABACA/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать», — сказал он.

Бывший разведчик назвал Путина единственным взрослым человеком «в комнате», который демонстрирует зрелость и баланс в качестве дипломата. По его мнению, российский лидер прав на сто процентов в оценке причин конфликта между Израилем и Палестиной.

Как передавало ИА Регнум, выступая на заседании «Российской энергетической недели», Владимир Путин назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию. По его мнению, США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке, пытались подменить решение фундаментальных политических проблем «материальными подачками» населению, проживающему на палестинских территориях.

Одной из причин, которая, по мнению Путина, привела к взрыву насилия на Ближнем Востоке, является поселенческая политика Израиля. Он отметил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают своими. Президент также заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.