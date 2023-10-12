Донецк, 12 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Два человека погибли и один получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ территории больницы в Донецке. Об этом 12 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что на территории городской больницы №25 в Кировском районе Донецка погибли женщина 1969 года рождения, которая была сотрудником медицинского учреждения, и мужчина 1956 года рождения.

Кроме того, ранения получила женщина 1956 года рождения.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив суммарно 68 единиц различных боеприпасов. Они совершили 11 обстрелов из ударного БПЛА и артиллерии на донецком направлении, на горловском — семь обстрелов из РСЗО и артиллерии, на ясиноватском — один обстрел из артиллерии. Под огнём оказались Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Макеевка, Гольмовский и Ясиноватский районы.