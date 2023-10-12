Москва, 12 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пять пассажирских самолётов подали сигналы тревоги во время полёта над территорией России, сообщил 12 октября ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика «Общая тревога», находясь в полёте», — сообщил источник агентства.

Позднее сигналы тревоги, по данным агентства, подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. Информация официально не подтверждалась. Самолёты, якобы подавшие сигналы тревоги, продолжают двигаться в аэропорты назначения без изменения курса или высоты полёта, отметил источник.

Чуть позднее Росавиация опровергла подобные сообщения, подчеркнув, что все полёты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 сентября 2023 года самолёт Airbus, выполнявший рейс из Сочи в Омск, аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области. Пострадавших в результате инцидента не было. В самолёте находилось 159 человек, в том числе 23 ребёнка. Экипаж до посадки подавал сигнал тревоги, сообщалось, что причина экстренной посадки — техническая. Прокуратура начала проверку инцидента.