Москва, 12 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Автомобили Kia, Evolute, Skoda больше всего подорожали в России в сентябре. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авто․ру».

ТАСС/Roman Vondrous/CTK via ZUMA Press

По его данным, больше всего подорожала модель Skoda Octavia, цена на неё выросла на 14%. Российский электромобиль Evolute i-Joy подорожал на 13%, а Kia Cerato вырос в цене на 11%.

Отмечается, что модель Octavia сейчас продаётся по цене от 2,6 млн рублей. Автомобили Evolute (в зависимости от модели) обойдутся покупателям от 1,8 млн рублей до порядка 4 млн. Так, модель i-Joy продаётся по цене от 2,9 млн рублей. По информации официального сайта Kia, стоимость модели Cerato начинается от 2,1 млн рублей.

В исследовании указано, что в сентябре в цене прибавили также JAC J7 (плюс 8%), Mercedez-Benz E-класса (плюс 7%), Omoda S5 (плюс 6%), Voyah Passion (плюс 6%), Kia Soul (плюс 6%).

Уточняется, что на 5% выросла цена на Toyota Land Cruiser — в конце сентября данная модель стоила более 14,7 млн рублей, автомобиль BAIC X35 подорожал до 2,1 млн.

Отмечается, что некоторые модели в сентябре подешевели. Так, цена на Hongqi HS5 снизилась на 8%, на GAC GS5 упала на 4%. Стали дешевле некоторые модели BMW. Цена снизилась на 2,5% до 34,3 млн рублей на Mercedes-Benz — Maybach S-Класса 2021-го года.

Как передавало ИА Регнум, с начала текущего года у российских автомобилистов самыми востребованными марками стали отечественная Lada, корейская Kia и японская Toyota. Из моделей пользователи компании чаще выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо. В Москве самой популярной машиной стал автомобиль Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге чаще предпочтение отдавали Ford Focus. Российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми.

В сентябре компания «АвтоВАЗ» увеличила выпуск автомобилей Lada, также возросли продажи этой марки. В годовом выражении они увеличились в 1,8 раза, и на 8,7% к августу, и составили 36,2 тысячи машин.

Производство российских автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов за последний год выросло более чем на 40% в новых экономических условиях. Кроме того, по данным Росстата, российский автопром удвоил производство легковых автомобилей в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.