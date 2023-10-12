Москва, 12 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Результаты украинского контрнаступления выглядят как катастрофа, а не отставание от графика, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он заявил 12 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Кирилл Буданов

Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, оценивая положение ВСУ, заявил, что те не отстали, но выбились из графика боевых действий.

«Он занимается риторикой, — констатировал Литовкин. — Формулировки «отстали» и «выбились из графика» различаются так же, как полупустой и наполовину наполненный стакан. Софизмы! Но Буданову надо как-то оправдать катастрофический провал контрнаступления. И вот они пытаются микшировать впечатления населения Украины, да и мировой общественности тоже. Киев ведь обещал своим спонсорам решительное и последнее наступление».

По его словам, украинская военщина пытается как-то скрасить неприглядное состояние ВСУ и трагедию армии, которую бросили на глубоко эшелонированную оборону. И самая точная формулировка здесь не «отстали» и не «выбились из графика», а куда более мрачная — «контрнаступление закончилось катастрофой».

«Потери личного состава огромные. Где-то 100 тыс. солдат и офицеров. Плюс 7 с лишним тысяч единиц боевой бронированной техники. Это ужасные потери. Если вспомнить, что советская армия за 10 лет войны в Афганистане потеряла 15 тыс. человек, то потери ВСУ за 4 месяца выглядят чудовищными», — подытожил он.

В свою очередь, лингвист-славист, доктор филологических наук Валерий Мокиенко напомнил, что фраза «выбиться из графика» означает конкретное отставание в какой-то сфере. Например, административной или производственной. В то время как отставать можно и во время марафона.

«Иными словами, как многие синонимы два эти выражения частично совпадают. Но отстать — это гораздо шире по семантическому диапазону», — объяснил он и согласился с тем, что выражение «выбиться из графика» можно считать частным случаем «отстать».

Кроме того, он пошутил, что, возможно, Буданову не очень понравилось слово «отстать», которое, как известно, используется ещё и в негативном смысле.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Буданова, нельзя сказать, что у украинской армии всё пошло кувырком . Что касается рассуждений про отставание и выбивание из графика, то он предпочёл не уточнять, что именно он имеет в виду.

До этого Буданов прогнозировал, что с середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны стран Запада, и тогда всё будет зависеть от самой Украины.

Что касается интенсивности контрнаступления, то Буданов посетовал на то, что большая часть его «проходит пешком», и признал, что ВСУ не смогут закончить конфликт с Россией триумфом в Москве.