Москва, 12 октября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в парламент законопроект о дополнительных выплатах для неработающих пенсионеров с доходом менее двух прожиточных минимумов, сообщила 11 октября первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером нашей партии Сергеем Михайловичем Мироновым внесёт законопроект о поддержке наиболее, наверное, уязвимой категории наших граждан — наших пенсионеров. И в первую очередь речь идёт о тех пенсионерах, чей уровень дохода не превышает двух прожиточных минимумов. И мы предлагаем доплачивать данной категории от полутора до трёх тысяч рублей», — сказала Лантратова в ходе пресс-подхода.

Законопроект предполагает, что если доход пенсионера составляет от полутора до двух прожиточных минимумов, ему устанавливается федеральная социальная доплата в размере 0,1 прожиточного минимума. Если же доход пенсионера составляет от одного до полутора прожиточных минимумов, размер доплаты составит 0,2 прожиточного минимума.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце сентября 2023 года правительство России внесло в Госдуму проект закона о повышении среднего размера пенсии для работающих пенсионеров до 22 605 рублей, для неработающих — до 23 449 рублей. Реализация законопроекта позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 млн человек), сказано в пояснительной записке.

Средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей, сообщили в сентябре 2023 года в Министерстве труда и социальной защиты. В 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей, отметили в ведомстве.