Москва, 12 октября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Уроженец Донецкой области, живописец Николай Кушнир скончался в Москве в возрасте 51 года. Художник собирался отправиться на СВО и собирал документы о своём здоровье, чтобы ему разрешили присоединиться к Вооруженным силам РФ. Об этом ИА Регнум сообщила сестра художника.

Соцсети Живописец Николай Кушнир

В ночь с 3 на 4 октября тело художника и члена Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Николая Кушнира обнаружили в квартире на улице Красноармейской.

«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Соцсети Живописец Николай Кушнир

В последнее время Николай Кушнир переживал тяжелые времена. От художника ушла жена, и он переехал жить к другу. Мужчина пытался восстановить семейные отношения и вернуться к супруге и детям. У Николая были серьёзные проблемы со здоровьем, но, несмотря на них, художник планировал отправиться в зону проведения СВО, рассказала сестра Николая Елена.

«Вы представляете, у Николая были больные ноги, больное сердце, а он всё равно собирал документы, хотел ехать на СВО. Мой брат был патриотом. Ну а как по-другому? Он родом с Донбасса. Хотя здоровье ему совершенно не позволяло туда ехать, но он очень хотел. Делал всё, чтобы его признали годным», — рассказала Елена Леонидовна.

niknamer. in. gallerix.ru Портрет девушки из ДНР написанный Николаем Кушниром

Отец Елены и Николая живёт в городе Зугрэсе Донецкой области. Ему сейчас 74 года. Несколько лет назад в семье произошёл необычный случай, о котором никому ранее не рассказывали. По словам Елены, однажды, при очередном обстреле города Зугрэса (с 2014 регулярно подвергается обстрелам ВСУ), снаряд попал и в их дом и невредимой осталась лишь одна стена.

«Отца спасала икона, которую написал Николай на какой-то фанерке. Коля вообще в творчество пришёл благодаря работам Андрея Рублёва, поэтому часто рисовал иконы. Так вот, во время обстрелов вся стена дома был испещрена осколками от разрыва снарядов. В доме сыпалась штукатурка со стен и дырки были в стенах, короче дрожал весь дом. В итоге со стен все попадало, а та самая икона так и осталась висеть, и стена, на которой она висела, вообще не пострадала при том обстреле и при дальнейших. Знаю, звучит наивно, но вот такая история», — вспоминает Елена.

Николай Леонидович Кушнир родился 5 ноября 1971 года. Он был художником-самоучкой. Кушнир создал более 200 полотен в различных художественных жанрах: пейзаж, портрет, авангардная живопись и другие. Николай Леонидович оказал большое влияние на более молодых художников, помогал им в работе, искренне делился с ними своим опытом. Кушнир участвовал во многих выставках и культурных мероприятиях.