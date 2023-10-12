Нижний Тагил, Свердловская область, 12 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Танки Т-90М «Прорыв», отправленные «Уралвагонзаводом» на фронт по заказу Минобороны, получили дополнительную защиту. Об этом говорится в репортаже Первого канала.

Сергей Фадеичев/ТАСС Танк Т-90М «Прорыв»

Начальник сборочного цеха предприятия Алексей Соколов рассказал, что при доработках специалисты учитывают рекомендации танкистов — участников СВО.

«Например, [установлена] дополнительная динамическая защита, дополнительная защита прицелов и многие другие вещи», — сказал Соколов.

Именно защите танка сейчас уделяется особое внимание. Помимо основной брони у Т-90М есть специальные решётки, броневая сетка, динамическая защита. Последняя подобно чешуе покрывает уязвимые места танка — лобовую часть корпуса и башни, боковые проекции и верхние полусферы.

Кроме того, танк оснащён комплексом современных систем для активной защиты. Это устройства, создающие помехи для управляемых ракет и систем наведения, а также система, работающая по принципу ПВО. Это своеобразный электронный мозг, который может обнаружить и уничтожить летящий снаряд.

Партию бронетехники — новые танки Т-90М «Прорыв» и танки Т-72Б3М — «Уралвагонзавод» отправил на фронт 11 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре генеральный директор «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Александр Потапов заявил, что концерн возобновит производство танков Т-80 с нуля. Такую задачу поставили военные.