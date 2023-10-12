Москва, 12 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Американский певец Джастин Бибер на своей странице в социальной сети выразил солидарность с жителями Израиля, свой пост он сопроводил фото, предположительно, разрушенной после бомбардировок и обстрелов Газы.

ТАСС/imago images/newspix Джастин Бибер

Артист опубликовал фотографию, на которой, предположительно, запечатлена одна из улиц Газы, которая была разрушена Армией обороны Израиля.

«Молюсь за Израиль», — такой комментарий Бибер оставил под фото.

Спустя некоторое время певец удалил эту фотографию, оставив лишь надпись к ней.

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля. Также глава государства назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию. Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими, добавил он.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия надеется, что после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке все отнесутся серьёзно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.

Ранее очевидцы опубликовали кадры разрушенного Исламского университета в Газе. На кадрах, как утверждается, можно увидеть руины Исламского университета, одного из зданий ХАМАС и инженерного завода.