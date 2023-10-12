Москва, 12 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Россия прорабатывает с Египтом вопросы эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта, заявила 12 октября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

«Мы сейчас прорабатываем, что касается российских граждан и наших соотечественников, мы прорабатываем в том числе с Египтом вопросы эвакуационных мероприятий», — цитирует её ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля отметили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля.