Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Во время атаки ХАМАС на территорию Израиля 7 октября проникли тысячи бойцов движения, сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на брифинге с коллегами из стран НАТО.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«В субботу (7 октября) в семь утра ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля отметили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.