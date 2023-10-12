Вашингтон, 12 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заявил, что видел фотографии обезглавленных бойцами ХАМАС младенцев, но позже в администрации США опровергли эту информацию, передаёт 12 октября CNN.

Samuel Corum/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Важно, чтобы американцы видели, что происходит, — я хочу сказать, что занимаюсь этим уже долгое время, и я никогда не думал, что увижу достоверные фотографии обезглавливания террористами детей», — сказал Байден.

Позднее представители американской администрации заявили, что ни достоверных фотографий, ни подтверждённых сообщений о таком случае в Вашингтоне не видели, а слова Байдена относились не к самим снимкам, а к комментариям к ним.

О якобы найденных в одном из населённых пунктов, куда 7 октября ворвались бойцы ХАМАС, обезглавленных телах младенцев сообщил местный телеканал i24. По этим данным, было найдено 40 тел, некоторые из которых — младенцев. Позже в целом ряде западных СМИ появились сообщения о 40 телах младенцев.

При этом представитель армии Израиля, чей комментарий присутствовал в сюжете, не говорил, что обезглавленные тела были найдены именно в этом месте и не указывал их количества. Журналисты i24 позднее также заявили, что своими глазами обезглавленных тел младенцев они не видели.

Сообщения опровергли также и представители ХАМАС, которые заявили, что подобный инцидент никогда не имел места. Представители израильской армии в официальном комментарии заявили, что достоверных данных о таком происшествии у них нет.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, в секторе Газа — также более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мира и американская гегемония, дружественная к Израилю, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.