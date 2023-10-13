Москва, 13 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. 15 октября в России отметят молодой, но важный праздник — День отца. В последнее время многое в роли отца изменилось: большинство пап перестали воспринимать себя только «добытчиками», они хотят больше времени посвящать семье и детям. В стране возник тренд на осознанное отцовство: сегодня мужчина с маленьким ребёнком на детской площадке — привычная картина, а не исключение.

Полина Серова ИА REGNUM Отец и сын

В честь Дня отца по всей России проходят праздничные мероприятия. К примеру, в Оренбургской области в преддверии праздника состоялся мастер-класс по актёрскому мастерству для детей. Его провел Рустам Ахметов — многодетный отец, ранее служивший в Оренбургском государственном татарско-драматическом театре имени М. Файзи. Под его руководством ребята выполнили упражнения для развития актёрских навыков, а также попробовали себя в импровизации и создании творческих образов.

ГБУСО «КЦСОН» в Сакмарском районе Оренбургской области Многодетный отец Рустам Ахметов провёл мастер-класс по актёрскому мастерству в Сакмарском районе Оренбургской области

«Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа», — отметила замдиректора Комплексного центра социального обслуживания населения Сакмарского района Оренбургской области Елена Вороньжева.

Победителей областного конкурса «Отцовство — долг и дар» наградили на Ледовой арене в Туле. В этом году в «мастерстве» родительства соревновались 85 мужчин, их оценивали в пяти номинациях: «Отцы — основа семьи и Отечества», «Многодетный отец», «Молодой отец», «Таланты отцов — таланты детей» и «Отец, воспитывающий особого ребенка».

Родителей в России во многом поддерживает национальный проект «Демография», который реализуется по решению президента Владимира Путина. По нацпроекту действуют различные меры по поддержке семей с детьми. Им доступны выплаты и льготы на федеральном и региональном уровнях. Самая масштабная из них — материнский капитал. Полученные средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью и накопительную часть пенсии родителей.

В семье Игоря и Марины Степановых из подмосковного Серпухова восемь детей от 2 до 17 лет. Родители стараются развивать заложенные в ребятах таланты, поэтому их дети с самого раннего возраста пробуют свои силы в искусстве и спорте. В 2023 году семья оформила единое пособие на детей.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Государство помогает многодетной семье Степановых из Подмосковья

«Очень здорово, что государственная программа поддержки семей с детьми позволяет получать материальную помощь на разные нужды. Единое пособие, оформленное недавно, — это весомая финансовая прибавка к семейному бюджету, особенно необходимая в случае серьезных расходов, например таких, как подготовка детей к школе», — отметил многодетный отец.

Расширяются и меры по поддержке отцов. Так, в августе 2023 года был принят закон, который позволит отцам-одиночкам, воспитывающим двух и более детей, направлять средства материнского капитала на накопительную часть своей пенсии. Эта мера начнет действовать с 1 января 2024 года.

Особой популярностью пользуется программа «Семейная ипотека». Отдельное внимание в ней уделяется многодетным семьям — они могут получить от государства выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Набирает обороты и такая мера поддержки, как социальный контракт. Таким образом государство не просто раздаёт деньги, а мотивирует россиян к тому, чтобы они, получив определенный стартовый капитал, сами стремились работать и зарабатывать.

Например, свою мечту осуществил отец троих детей из Бурятии Николай Тагланов. Мужчина решил заняться изготовлением изделий из дерева, однако стартового капитала у него не было. Он составил бизнес-план, в котором заявил изготовление каркасной и корпусной мебели, кухонной утвари, сувенирных изделий и предметов декора из древесины. Районный отдел соцзащиты населения помог ему заключить социальный контракт.

Минсоцзащиты Бурятии Многодетный отец из Бурятии Николай Тагланов

«На средства госпомощи приобрел станок с ЧПУ для вырезания узоров, рейсмусовый станок, торцовочную пилу, покрасочный компрессор. Приспособил под мастерскую старое здание и начал делать кровати, столы, стулья, табуретки. Уже появился спрос. Заказы поступают через интернет, в том числе есть даже заказы из Иркутской области», — делится Николай.

А отец троих сыновей Александр Загонов из Гавриловки Тамбовской области с помощью социального контракта занялся ремонтом и отделкой жилых помещений. Защитив свой бизнес-план, он получил от государства необходимые на реализацию средства. Александр отмечает, что сделал это ради семьи, которая является для него главной ценностью в жизни. К слову, в таком мнении мужчина не одинок.

Администрация Ржаксинского района Тамбовской области Отец троих детей из Тамбовской области при государственной поддержке осваивает отделочные работы

Так, согласно результатам исследования АНО «Национальные приоритеты» и Аналитического центра НАФИ, более 70% опрошенных мужчин уверены, что большая семья — главная ценность жизни. Ещё больше респондентов мужского пола — 83% — считают, что дети наделяют жизнь человека смыслом. И такому же количеству мужчин близко высказывание: «В России нас должно быть больше». При этом мужчины, у которых уже есть дети, чаще, чем мужчины без детей, хотят стать многодетными родителями.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка семей — одна из главных задач национального проекта «Демография». Благодаря нему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.