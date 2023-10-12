Москва, 12 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Политика США, основанная на теории «управляемого хаоса», привела к обострению палестино-израильского конфликта. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 октября в эфире «Соловьёв Live».

Ilia Yefimovich/EPA/ТАСС

По её словам, США с их значительным разведывательным потенциалом не могли не знать, что в регионе готовится масштабная операция против Израиля. В ходе приготовлений были задействованы такие возможности, что этого нельзя было не увидеть со спутников.

Кроме того, США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но Израиль, их ближайший союзник, почему-то не получил от них информацию. Такого быть не могло, и объяснение существует, добавила она.

«Мы возвращаемся к теории управляемого хаоса, который стоит в основе политики Соединённых Штатов. Проблема только в том, что хаос перестал быть управляемым», — сказала Захарова.

Хаос вышел из-под контроля, а США своими «человеконенавистническими» заявлениями с призывами уничтожать мирное население только осложняют ситуацию, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт вышел на новый виток 7 октября после беспрецедентной на масштабу ракетной атаки на Израиль из сектора Газа. Радикалы из движения ХАМАС вторглись в районы на юге страны. Израильская армия проводит операцию «Железные мечи» против движения ХАМАС в секторе Газа.