Москва, 12 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Если власти США всё-таки решатся отдать Украине замороженные золотовалютные резервы России, то другие страны могут вывести свои золотовалютные резервы (ЗВР) из американских банков, что обернётся для Вашингтона потерей триллионов долларов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 октября заявил доктор юридических наук, эксперт по вопросам международного права Алексей Исполинов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее появилась информация, что высокопоставленные чиновники США активизировали усилия, чтобы побудить западные страны использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

По словам Исполинова, в рамках существующего международного права путей, которые позволяли бы это сделать, нет. Это признают все и в Вашингтоне, и в Брюсселе.

«Но европейцы придумали сейчас две модели, — уточнил Исполинов. — Первая — это размещение замороженных активов на банковских счетах и использование процентов, которые будут получены от инвестирования этих активов. То есть мы говорим не об изъятии резервов, а об использовании доходов. Это тоже вызывает вопросы, так как если всё будет возвращено обратно, то у России будет право требовать и эти суммы».

Второй путь — конфискация активов у частных лиц в случае, если те нарушают санкционный режим. То есть это не просто конфискация активов, а уголовное наказание за совершённое преступление в виде обхода санкций. Однако в случае золотовалютными резервами России этот механизм не работает.

Впрочем, эксперт напомнил, что в истории всё-таки был случай, когда американцы использовали золотовалютные резервы другой страны, а именно Ирана. США и Канада приняли однотипные законы, позволяющие направлять эти средства для выплаты компенсации, присуждённой американским гражданам, пострадавшим от террористических атак на Ближнем Востоке, в которых был обвинён Иран.

«Там были групповые иски на несколько миллиардов. Дело дошло до Верховного суда, который назвал это исключением из общего правила — согласно международному праву ЗВР обладают абсолютным иммунитетом, — объяснил Исполинов. — С ними просто нельзя ничего делать. Более того, сами американцы боятся. Ведь очень многие страны хранят свои ЗВР на счетах в американских банках. И США боятся всё это потерять. А там речь идёт о триллионах долларов».

В свою очередь, американист Павел Шариков заметил, что если раньше возможность того, что США отдадут Украине золотовалютные резервы России, выглядела невозможной, то теперь стала крайне маловероятной.

«После появления публикаций со ссылками на высокопоставленных чиновников полностью исключать такого развития событий нельзя, — сказал он. — Тем не менее возникает очень много юридических вопросов, так как правовых оснований для таких шагов быть не может. Политические конъюнктурные вещи — это одно, а вот правовые основания, которые потом могут быть оспорены и привести к новым спорам, — другое. Тем более маловероятно, что если на это пойдут американцы, то аналогичным образом поведут себя европейцы. Но дискуссии продолжаются».

Он заметил, что российские деньги действительно могут пойти на Украину, если будет найден такой аргумент, который впоследствии избавит американские власти от ответственности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным The Washington Post, в Белом доме снова активизировалась тема передачи Украине замороженных резервов Центробанка РФ, хотя эксперты предупреждают чиновников о возможных «юридических и финансовых трудностях».

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что доходы, полученные его страной в виде налогов от замороженных российских активов, пойдут на поддержку Украины. Речь идёт о сумме в 1,7 млрд евро.

Юристы считают, что власти Бельгии действительно могут передать Киеву эти деньги, так как в данном случае подразумевается, что государство распоряжается личными бюджетными средствами. Что касается самих российских резервов, то европейцы не дают их Украине, так как хорошо понимают, какие неприятные последствия их ждут.

Ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные в ЕС активы ЦБ РФ придётся вернуть России после окончания конфликта на территории Украины.