Пермь, 12 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. На автотрассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием четырёх пермских футболистов. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Амкар».

ФК «Амкар Пермь»

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 12 октября.

«Воспитанник и экс-футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжёлом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений», — говорится в сообщении.

Сотрудники футбольного клуба «Амкар Пермь» выразили искренние соболезнования родным и близким Евгения Ситникова.

Как передавало ИА Регнум, ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в автоаварию в Самаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло в центре города на Ново-Садовой улице возле ЖК «Звезда». Нападающий сборной России на своей машине Mercedes-Benz влетел в иномарку. Из-за аварии на месте ДТП образовался затор. Футболист не пострадал.

Детская футбольная команда попала в ДТП по пути на соревнования на Кубани. Авария произошла 7 августа на трассе Краснодар — Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края. Предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу в районе хутора Красная Поляна и столкнулся с «Газелью», в которой находились спортсмены. Как сообщили в региональном МВД, пострадали двое 15-летних подростков, ещё один их ровесник умер в автомобиле скорой помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.