Пермь, 12 октября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Футболист Евгений Ситников погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Амкар».

ГУ МВД России по Пермскому краю

Отмечается, что в ночь на 12 октября на автотрассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием четырёх пермских футболистов.

«Воспитанник и экс-футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжёлом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в мае бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин скончался в больнице из-за тяжёлых травм, полученных в результате ДТП. У 32-летнего спортсмена диагностировали перелом черепа, рёбер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Врачи пытались его спасти на протяжении нескольких часов. По данным СМИ, ДТП с участием Каракина произошло на 30-м км Минского шоссе. Его автомобиль Nissan GTR на полной скорости влетел в отбойник во время уличных гонок. В машине с Каракиным находился оператор.