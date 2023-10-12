Белгород, 12 октября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Трое военнослужащих батальона «Запад-Ахмат» были ранены недалеко от села Солнцевка Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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11 октября около 13:30 со стороны Украины на территорию Белгородской области проник беспилотник, который сдетонировал около позиций военных. По предварительным данным БПЛА был запущен из Харьковской области.

«В результате обстрела осколочные ранения получили трое военнослужащих батальона «Запад-Ахмат», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате атаки беспилотника в Белгороде был уничтожен дом в Лучевом переулке, погибли три человека, в том числе маленький ребёнок. Ещё двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.