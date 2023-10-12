Москва, 12 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Сотрудники оперативных ведомств пресекли попытку поджога военной техники на территории воинской части в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что 18-летний гражданин России по заданию запрещённой в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части.

Инцидент произошёл в сентябре, но информация о нём появилась только сейчас.

Уточняется, что подозреваемый был задержан с поличным. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на преступление и террористический акт.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские военные участвовали в подготовке диверсий на АЭС в России, это следует квалифицировать как ядерный терроризм. По его словам, в ходе оперативных и следственных мероприятий было установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники британского спецназа.

Федеральная служба безопасности задержала во Владимирской области россиянина, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники. По данным ФСБ, житель Гусь-Хрустального пытался связываться по телефону и через интернет с иностранцами, включая представителей украинских спецслужб, чтобы получить вознаграждение за свою деятельность против России.